Am Sonntag, den 31. Oktober 2021, feiert Peter Ruß, Mitglied des Aufsichtsrates der dfv Mediengruppe, seinen 80. Geburtstag.

Ruß begleitet neben den verlegerischen vor allem die grundsätzlichen finanziellen und betriebswirtschaftlichen Themen des dfv, bildet die Schnittstelle zur Gesellschafterfamilie Lorch und ist ihr erster Ansprechpartner.

Peter Ruß ist erfahrener Kaufmann, ausgewiesener Finanzexperte und ein versierter Verlagsmanager, die erfolgreiche Entwicklung des Hauses ist eng mit seinem Namen verbunden: Seit über fünf Jahrzehnten setzt er sich für das Unternehmen ein und trägt mit seiner Finanzpolitik und Betriebswirtschaft wesentlich dazu bei, das Fundament des Hauses – die hohe Qualität und publizistische Unabhängigkeit der dfv Medien – zu sichern.

Als eines der größten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland und Europa erzielte die dfv Mediengruppe im Jahr 2020 einen Umsatz von gut 110 Millionen Euro. Mit einer Eigenkapitalquote von gegenwärtig 47 Prozent kann das Unternehmen auch in der Coronakrise in wichtige Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz und Lösungen für Datenjournalismus investieren, in Eigenentwicklungen, aber auch in die mediale Erschließung neuer Wirtschaftsbereiche.