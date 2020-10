dm drogerie markt: Günter Bauer verstorben

Mitbegründer und Gesellschafter von dm drogerie markt, Kommerzialrat Günter Bauer, ist Sonntagfrüh im Alter von 76 Jahren in Salzburg verstorben. Der Familie des Verstorbenen gilt unser tiefstes Mitgefühl.

Er war ein Mensch mit Haltung, einer der Werte für unumgänglich hielt, einer, für den der Handschlag zählt. Er hatte Visionen und konnte diese auch umsetzen, er war ein Vorbild, das menschlich das Soziale mit dem Ökonomischen verbinden konnte.

Günter Bauer gründete das Unternehmen in Österreich gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Partner Götz Werner im Jahr 1976. In den darauffolgenden Jahrzehnten expandierte er mit dm in elf weitere Länder – heute erwirtschaftet der von Salzburg aus koordinierte Teilkonzern mit mehr als 21.000 Mitarbeitern fast drei Milliarden Euro Umsatz in über 1.700 Filialen. Sein Lebenswerk macht Günter Bauer zu einer der erfolgreichsten Unternehmerpersönlichkeiten des Landes.

Er war als Mitbegründer und Gesellschafter von dm drogerie markt die prägendste Persönlichkeit der Wirtschaftsgemeinschaft in Österreich und den Tochtergesellschaften in Mittel- und Südosteuropa. Der gebürtige Niederösterreicher war bis 2008 Vorsitzender der Geschäftsführung von dm Österreich/CEE und bis Ende 2017 im Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat bei dm Deutschland, Österreich und den verbundenen Ländern aktiv.

Günter Bauer war auch dem CASH Handelsmagazin in jahrzehntelanger Treue verbunden, wir trauern um eine integre, innovative und außergewöhnlich leidenschaftliche Unternehmerpersönlichkeit. Unser Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen.

Dagmar Lang (Herausgeberin CASH Handelsmagazin) und Margaretha Jurik (CASH-Chefredakteurin) für das gesamte CASH-Team.