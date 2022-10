Eurogast

V.l.n.r.: Alexander Kiennast (Eurogast Kiennast), Markus Dörrich (Key Account Manager Eurogast Österreich), Franz Sinnesberger (Eurogast Sinnesberger) und Peter Krug (Geschäftsführer Eurogast Gruppe)

Seit Oktober 2022 bekleidet Markus Dörrich die neue geschaffene Position des österreichweiten Key Account Managers bei Eurogast.

Eurogast, der Verbund selbstständiger Gastro-Großhändler, befindet sich auf Expansionskurs. So ist mit 1. Mai 2022 die Zeller Gruppe mit fünf Cash&Carry-Märkten hinzugestoßen, die zuvor unter AGM firmierten. Weiters sicherte sich Eurogast-Mitglied Grissemann aus Zams im Tiroler Oberland mit 1. November 2022 den ehemaligen AMG-Standort in Bludenz, da Metro diesen nach der AGM-Übernahme aufgrund kartellgerichtlicher Auflagen abgeben musste. Zudem werden noch im Oktober 2022 bei Eurogast Legro in Klagenfurt und bei Eurogast Speckbacher in Reutte zwei weitere Eurogast-Markthallen eröffnen, die ein ganz spezielles Einkaufserlebnis versprechen.





Und nun baut man auch personell aus und installierte mit 1. Oktober 2022 mit Markus Dörrich erstmals einen österreichweiten Key Account Manager. Damit setzt man klar ein Zeichen, zukünftig nicht nur lokale Kunden mit wenigen Standorten bedienen zu wollen, sondern vermehrt auch nationale Player mit mehreren Geschäftsstellen.

