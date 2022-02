go2market: Daniela Paar leitet das Marketing

Katharina Schiffl

Daniela Paar wird Head of Marketing bei go2market.

Die go2market GmbH wächst erneut um ein weiteres Teammitglied. Daniela Paar (33) übernimmt die neue Position als Head of Marketing.

Nach ihrer Ausbildung an der Fachhochschule Wiener Neustadt Campus Wieselburg – mit den Schwerpunkten Produktmarketing, Projektmanagement, Innovationsmanagement und Lebensmittel - arbeitete Daniela Paar neun Jahre lang bei der GS1 Austria Group, zu der auch ECR Austria, Editel und der Logistikverbund-Mehrweg zählt. Dort konnte sie sich breites Know-how in unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Funktionen aneignen. Zuletzt war sie als Head of Marketing beim internationalen EDI-Dienstleister Editel tätig. "Ich freue mich sehr, ab sofort Teil von go2market zu sein. Der Food-/FMCG-Branche galt schon immer meine Leidenschaft. Mich faszinieren außerdem innovative Start-ups, bei denen es Gestaltungsspielraum und internationales Wachstumspotenzial gibt. Go2market ist somit genau die richtige neue Herausforderung für mich", so Daniela Paar.