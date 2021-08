Der ehemalige Bipa-Geschäftsführer wird Teil der Geschäftsleitung des Start-ups go2market.

Go2market holt sich mit Erich Riegler als Mitglied der Geschäftsleitung Verstärkung für sein Führungsteam. Der frühere Rewe-Manager verantwortet künftig die Bereiche Unternehmensstrategie und das operative Geschäft. Riegler verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung im Lebensmittel- und Drogeriefachhandel sowohl auf Handels- als auch auf Industrieseite. Zuletzt verantwortete er als Geschäftsführer den Zentraleinkauf der Rewe International AG und anschließend als Vorsitzender der Geschäftsführung der Bipa Parfümerien GmbH das Geschäft in Österreich und Kroatien. "Ich freue mich, in diesem innovativen Start-up die internationale Expansion voranzutreiben und die dazu erforderlichen Strukturen zu schaffen. Als Innovationstreiber mit Kundennähe und attraktiven Partnern werden wir unsere Position am Markt zügig weiter ausbauen", so Erich Riegler.