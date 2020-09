Das Start-up go2market holt sich den gebürtigen Grazer Moritz Grobovschek an Board der Geschäftsleitung.

Ab sofort verantwortet Moritz Grobovschek die Geschäftsleitung Personal, Verkauf und Marketing bei dem für sein Abo-Konzept bekannt gewordenen Start-up go2market."Die Herausforderung, eine innovative Idee in der Heimat und seine Grenzen hinaus zu etablieren, reizt mich sehr. Ich sehe die Chance, im Bereich der FMCG-Marktforschung etwas noch nie Dagewesenes mitzugestalten", sieht Moritz Grobovschek der neuen Aufgabe erfreut entgegen.Der Magister der Betriebswirtschaft bringt 14 Jahre FMCG-Insiderwissen mit. In der Kategorie alkoholfreie und alkoholische Getränke konnte sich Grobovschek bereits umfassendes Know-how im Einzelhandels-Vertrieb, Import sowie im Aufbau vieler internationaler Marken aneignen. So leitete der 47-Jährige bereits das Sponsoring einer großen Salzburger Brauerei und führte zuletzt mehrere Bereiche von Marketing bis nationalen Vetrieb eines Wiener Getränkegroßhändlers.