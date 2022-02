Vom Berater zum "Vollzeit-Gurkerl": Der Nachfolger von Birgit Anna Reischl möchte mit seinem 13-köpfigen Team den Online-Lebensmittelhändler zur ernsthaften Konkurrenz der Stationären machen.

"Als Digital-Enthusiast freue ich mich, mit gurkerl.at die Lebensmittelindustrie in Österreich in das digitale Zeitalter zu bringen und dazu beizutragen, die Marke zur ernstzunehmenden Konkurrenz für den stationären Handel zu machen", fasst John Brady seine Mission bei Österreichs innovativstem Online-Supermarkt in einem Satz zusammen. Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at, freut sich, John Brady an seiner Seite im Führungsteam von gurkerl.at zu wissen: "John Brady hat mich mit seiner umfassenden Erfahrung im Marketing und seinem Fokus auf Digital Marketing überzeugt. Mit ihm konnten wir bereits große Unternehmenserfolge erzielen und werden diese bestimmt durch sein mehr als 10-jähriges Marketing-Know how fortsetzen."

John Brady wuchs in Johannesburg in Südafrika auf, bevor er 1993 nach Österreich übersiedelte. 2010 schloss er sein Marketing-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien erfolgreich ab. Im selben Jahr übernahm Brady seine erste berufliche Position als CRM & Digital Marketing Manager bei General Motors in Wien. Vier Jahre später avancierte er dort zum Head of Marketing Communications. Es folgten unter anderem Karriereschritte als Head of Marketing and PR bei der What Watch Holdings GmbH, als Head of Online Marketing bei den Falkensteiner Hotels & Residences und als Corporate Director für E-Commerce bei Vienna House. Im Juni 2020 gründete John Brady schließlich sein eigenes Beratungsunternehmen Creative Crow.