Hagebau

Mit 1. April 2022 hat Torsten Kreft die Geschäftsleitung der Hagebau Gruppe in Österreich übernommen.

Zur Hagebau Gruppe mit Zentrale in Soltau in Deutschland gehören europaweit (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien und Spanien) 1.600 Standorte von selbstständigen Baustoffhändlern. In Österreich beschäftigen die 32 österreichischen Hagebau Gesellschafter rund 3.000 Mitarbeiter und betreiben insgesamt 120 Standorte. An der Spitze steht des Baustoffhändler-Verbunds in Österreich steht seit 1. April 2022 Torsten Kreft. Der erfahrene Manager war seit 2013 Mitglied der Geschäftsführung der Hagebau Gruppe. "Unser Ziel ist es, hier gemeinsam mit unseren österreichischen Gesellschaftern eine landesspezifische Strategie zu entwickeln, die zum einen die Besonderheiten der Hagebau Österreich berücksichtigt und gleichzeitig dafür Sorge tragen wird, dass der Markenkern der Hagebau für unsere Kunden erkennbar ist", so Torsten Kreft anlässlich seiner Berufung zum Geschäftsleiter von Hagebau in Österreich.