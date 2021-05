Seit April leitet der 47-jährige Kärtner den gesamten Bereich Vertrieb in den über 100 Hervis-Filialen Österreichs.

Stefan Rosenzopf ist gelernter Einzelhändler und bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im filialisierten Einzelhandel mit. Der Vertriebsprofi verantwortet seit 1. April 2021 für Hervis Österreich die gesamten Vertriebsagenden in über 100 Hervis-Filialen. Er folgt auf Günther Hammerer, der nach einer Weiterbildungs-Auszeit wieder in die Hervis-Familie zurückkehren wird. Stefan Rosenzopf: "Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen in der dynamischen Sportbranche und auf die Arbeit mit dem gesamten Hervis-Team. Mein Fokus im Vertrieb liegt auf maximaler Kundenzufriedenheit: Unsere Kunden sollen auf allen Kanälen besten Service und Top-Beratung erfahren." Der passionierte Sportler findet privat Ausgleich beim Tischtennis, Wandern und Radfahren.