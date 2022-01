Hofer

Marietta Schorn wird mit 1. Februar 2022 Mitglied des Vorstands Hofer S/E.

Die bisherige Geschäftsführerin im Einkauf wird Mitglied des Vorstandes bei Hofer S/E und übernimmt damit die Nachfolge von Wolfgang Frisch, der in gleicher Position zu Aldi Süd nach Deutschland zurückkehrt.

Mit 1. Februar tritt Maria Schorn ihre neue Stelle als Mitglied des Vorstandes bei Hofer S/E an. Damit steht die 38-Jährige zusammen mit den beiden bestehenden Vorständen Michael Kronegger und Christoph Rief Hofer-CEO Horst Leitner zu Seite. Schorn wird den Bereich Einkauf, für den sie bislang als Geschäftsführerin zuständig war, unter anderem weiter betreuen. Ihr Vorgänger Wolfgang Frisch wechselt in den Verwaltungsrat von Aldi Süd und kehrt damit in seine Heimat Deutschland zurück.