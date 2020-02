Der gebürtige Tscheche ist im Jahr 2000 ins Unternehmen eingetreten und war zuletzt als Bezirksleiter in seinem Heimatland sowie in der Slowakei tätig.

Marek Thiemel übernimmt damit die Agenden von Jan Hornbach, Geschäftsführer der Hornbach International GmbH, der seit Mai 2019 interimsweise die Landesgesellschaft in Österreich führt und die Aktivitäten außerhalb Deutschlands leitet. Thiemel konnte zunächst Erfahrung als Assistent-Manager, Marktmanager und zuletzt als Bezirksleiter in der Region Tschechien/Slowakei sammeln. Zum kommenden Geschäftsjahr übernimmt er die Führung der Landesgesellschaft in Österreich. Hier hat das Unternehmen 14 große Projektbaumärke mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 170.000 Quadratmetern sowie einen Onlineshop.Jan Hornbach erklärt: "An der guten Entwicklung unserer tschechischen und slowakischen Märkte hat Marek Thiemel großen Anteil. Die Region Österreich gewinnt mit ihm eine erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen - hochkompetent und bestens gerüstet, um diese wichtige Landesgesellschaft erfolgreich in die Zukunft zu führen."