Ikea: Leidenschaftlicher Logistiker für Ikea

Seit Anfang November hat Abdulwahid Ali Mohamed die Leitung des Standorts als Customer Fullfilment (CFF) Unit Managers in Strebersdorf inne und kümmert sich unter anderem um den Bereich Personalmanagement, unterstützt die Infrastruktur und arbeitet an der Prozessverbesserung.

Abdulwahid begann seine Karriere bei Ikea mit der Eröffnung des Logistikstandorts in Peterborough (Großbritannien) im Jahr 2003 als IT- und Silotechniker. In den letzten 18 Jahren bei Ikea übernahm er verschiedene Funktionen in Großbritannien: Abdulwahid konzentrierte sich hauptsächlich auf den Bereich Customer Distribution, wo er als WMS (Warehouse Management System) Super User, Operational Support Team Leader und Warehouse Manager u.a. für die Verwaltung von Lagerorten, Waren und Transportsystemen sowie methodische und strategische Ansätze verantwortlich war. Danach betreute Abdulwahid als Koordinator des Lagerverwaltungssystems für Großbritannien und als Projektleiter die Eröffnung zweier Logistikzentren außerhalb von London.

Im April 2019 wechselte Abdulwahid als Operations Support Manager ins CDC Strebersdorf nach Österreich und implementierte im Logistikzentrum erfolgreich eine Reihe von Maßnahmen, die für die Eröffnung und den Betrieb des Standorts erforderlich waren. "Als ich von dem neuen 'Projekt' CDC in Österreich gehört habe, war ich sofort neugierig. Die Technologie, die nachhaltigen Aspekte, das Marktpotenzial, die Stadt, das Essen – das konnte ich mir nicht entgehen lassen", so Abdulwahid. Seit Anfang November hat er die Leitung des Standorts als Customer Fullfilment (CFF) Unit Managers in Strebersdorf inne und kümmert sich u.a. um den Bereich Personalmanagement, unterstützt die Infrastruktur und arbeitet an der Prozessverbesserung.

Teamleader mit Herz

"Als Unit Manager bin ich für rund 350 MitarbeiterInnen zuständig. Mir ist wichtig, dass das familiäre Gefühl bestehen bleibt", meint der neue CFF Unit Manager. "Ich bin weiter für alle Abdulwahid und drehe meine täglichen Runden durch das Lager." Gerade in der jetzigen Zeit, wo der soziale Kontakt eingeschränkt ist, legt Abdulwahid viel Wert auf den regen Austausch mit seinem Team. "Ich bin so stolz zu sehen, wie sich unsere Unit und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickeln, wie routiniert und professionell alles abläuft", ergänzt er.