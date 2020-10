Ikea: Neuer Country Manager für Österreich

Der gebürtige Brite John Oakley leitet seit Mitte August das Österreich-Business von Ikea.

John Oakley kann auf 20 Jahre Berufserfahrung - die meiste Zeit davon in Wien - bei internationalen und nationalen Marken zurückblicken. Zuletzt war er Managing Director der Mediaagentur Initiative in Wien. Als neuer Country Manager von Ikea in Österreich möchte Oakley unter anderem die datenbasierte 1-zu-1-Kommunikation ausbauen, um so noch näher an den Kunden rücken zu können. Privat ist der Vater von drei Kindern ein begeisterter Mountainbiker.