Barbara Riedl war seit Dezember 2002 bei Ikea Österreich als Pressesprecherin tätig, zuletzt unter anderem auch als Communications Operations Managerin.

„Ikea ist ein spannendes Unternehmen und war für viele Jahre meine berufliche Heimat. In so mancher Hinsicht war das Unternehmen Vorreiter – sei es bei einer 50 Prozent Quote für Frauen in Führungspositionen, sei es punkto Flexibilität, bei der Vereinbarkeit von Karriere und Kind oder auch bei dem einen oder anderen nationalen oder globalen Hilfsprojekt. Da ist die Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, natürlich nicht ganz leichtgefallen“, sagt die mehrfach ausgezeichnete ehemalige Unternehmenssprecherin.

Die gebürtige Oberösterreicherin hat viele Jahre im Journalismus reüssiert – unter anderem als redaktionelle Leiterin und als Chefredakteurin. Sie ist zudem ausgebildete Wirtschaftstrainerin, erfolgreiche Eventorganisatorin und vor allem eine ausgewiesene Spezialistin für Krisenkommunikation und Krisenmanagement. Diese Expertise möchte Riedl künftig in anderen Bereichen einsetzen und sich vermehrt regionalen, nachhaltigen Projekten widmen.

Über die Nachfolge von Barbara Riedl informiert das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt.