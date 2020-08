Neue Chefredakteurin für CASH

Margaretha Jurik übernimmt von Michaela Schellner, die den Manstein Verlag verlässt.

Mit 1. September 2020 bestellen Herausgeberin Dagmar Lang und Geschäftsführer Markus Gstöttner für das führende Handelsmagazin CASH eine neue Chefredakteurin. Mag. (FH) Margaretha Jurik (38) übernimmt die redaktionelle Verantwortung für das Printmagazin CASH, die Onlineplattform cash.at und die inhaltliche Konzeption der CASH-Veranstaltungen (CASH Handelsforum, Young Business Factory, CASH Dialogforum). Mag. Michaela Schellner, die seit Juli 2019 diese Funktion innehatte, wird im besten Einvernehmen das Unternehmen verlassen um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Schellner war 12 Jahre lang für das Handelsmagazin CASH tätig. „Wir danken Michaela Schellner für ihre ausgesprochen gute Arbeit als kompetente Fach- und Chefredakteurin und bedauern, dass sie uns verlassen wird. Wir wünschen ihr für ihre weitere berufliche Karriere alles Gute und viel Erfolg“, sagen Lang und Gstöttner.

Für CASH-Herausgeberin Dagmar Lang ist Jurik die ideale Nachfolgerin. Die neue CASH Chefredakteurin ist seit 16 Jahren für den Manstein Verlag tätig, zuletzt in Teilzeit als Co-Chefredakteurin von Hotel & Touristik. Die zweifache Mutter blickt auf zahlreiche auch thematisch sehr unterschiedliche Stationen zurück. Zunächst im Themencluster MEDIEN als Fachredakteurin für HORIZONT und BESTSELLER beschäftigt, wechselte sie nach 8 Jahren in den TOURISMUS. Bisher verantwortete sie gemeinsam mit Thomas Schweighofer die Chefredaktion von Hotel & Touristik.



Der Fachjournalismus ist der studierten Medienmanagerin und Journalistin Leidenschaft und Beruf zugleich: „Es sind die Geschichten, die es zu erzählen, die Menschen, die es zu erreichen, die Entwicklungen, die es aufzuspüren und einzuschätzen gilt.“ Seit 35 Jahren nimmt das praxis- und serviceorientierte B2B-Magazin CASH eine führende Rolle in der Branche ein.

„Ich will den Leuchtturmcharakter von CASH und cash.at weiter verstärken und gerade in schwierigen Zeiten zu einer Instanz für die Entscheider einer so elementaren und umfassenden Branche machen“, so Jurik zu ihrer neuen Aufgabe. „Ich danke meinen großartigen Vorgängerinnen Silvia Meißl und Michaela Schellner, die das Magazin mit so viel Leidenschaft und Herzblut zu dem gemacht haben, was es heute ist: Ein Gradmesser für den Handel, ein Benchmark für hochwertigen und relevanten Fachjournalismus, analog wie digital. In wenigen Branchen geht es so intensiv um die Menschen, die hier arbeiten und lenken.“

Ihre neue Aufgabe startet Jurik mit einem Blick zurück: „Ich danke Michaela nochmals herzlich, es ist ein wunderbares und motiviertes Team, eine ausgezeichnete Produktpalette, mit denen ich weiterarbeiten und in einer für mich neuen, so spannenden Branche durchstarten kann“, so Jurik.

Margaretha Jurik ist ab 1. September unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:

m.jurik@cash.at

01 / 866 48-401