9.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 92 Nationen – davon ein hoher Anteil mit Migrationshintergrund – sind aktuell bei McDonald’s Österreich tätig.

Deutschkenntnisse sind nicht nur der Schlüssel zur Integration im Alltags-, sondern auch im Berufsleben. Um sowohl bei der Gästebetreuung als auch im Team die besten Voraussetzungen für sprachliche Verständigung und Austausch zu schaffen, beim individuellen Spracherwerb zu unterstützen, ermöglicht McDonald’s Österreich ab sofort allen Mitarbeiter:innen kostenfreie Online-Deutschkurse – unabhängig von Vorkenntnissen und der weiteren Karriereplanung. Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit Hult EF Corporate Education angeboten.

McDonald’s Österreich setzt seit der Eröffnung des ersten Restaurants am Schwarzenbergplatz 1977 auf kulturelle Diversität, Inklusion und Chancengleichheit und ist heute der größte Arbeitgeber in der heimischen Systemgastronomie. "Die Verbesserung der Deutschkenntnisse soll den Mitarbeiter:innen neue Möglichkeiten im Alltag eröffnen und gleichzeitig zur Erreichung ihrer persönlichen Karriereziele beitragen. Das fördert die Integration und stärkt den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit untereinander", so Karin Probst, HR-Direktorin bei McDonald’s Österreich.