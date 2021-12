kika/Leiner

Der gebürtige Deutsche Werner Ackermann (53) avanciert beim Möbel- und Wohnaccessoirehändler kika/Leiner zum Gesamtvertriebsleiter.

kika/Leiner, seit 2018 Teil der Signa Retail Gruppe, hat einen neuen Gesamtvertriebsleiter, der für die organisatorischen und strategischen Absatzprozesse aller Filialen des Unternehmens verantwortlich zeichnet. Es ist dies Werner Ackermann, Absolvent der Möbelfachschule in Köln. Ackermann verfügt über langjährige Branchenerfahrung. Arbeitete er doch in der Geschäftsführung und im strategischen Management renommierter Unternehmen wie zum Beispiel der Firma Habität (internationale Möbelkette), des Designer-Möbelstores "Who's Perfect" in München oder des Großflächenanbieters Dodenhof in der Nähe von Bremen.