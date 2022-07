Kröswang

Der 41-jährige Philip Grasl dockt nach seiner Tätigkeit für Adeg/AGM nun bei Kröswang als Vertriebsleiter an.

Philip Grasl übernahm bereits im Mai 2022 die Verantwortung für Süd- und Ostösterreich beim Gastro-Großhändler, er stößt aus dem Rewe-Konzern zum oberösterreichischen Familienunternehmen dazu.

Philip Grasl verstärkt das Leitungsteam bei Kröswang und führt somit ein Team aus 17 Gebietsleiterinnen und Gebietsleiter, einem Key-Account-Manager und 20 Telefonverkäuferinnen und -verkäufern. Der 41-Jährige blickt bereits auf insgesamt 20 Jahre Branchenerfahrung zurück, mehr als 10 Jahre davon im AGM/ADEG Verbund von Rewe International. Nun wurde es Zeit für ihn, sich einer neuen Herausforderung zu stellen, dachte sich Grasl und dockte bei Kröswang an. Grasl wird in Zukunft ein Vertriebsgebiet verantworten, in dem rund 6.500 Kunden durch 65 Lkw beliefert werden. Mit 100 Millionen Euro Jahresumsatz handelt es sich um das wirtschaftlich bedeutendste Gebiet für den selbsternannten Frische-Lieferanten.