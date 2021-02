Hannes Teschl, Michael Kunz und Martin Wollmann gehören nun zur Geschäftsleitung von Lidl in Österreich und besetzen die Ressorts Immobilien, Vertrieb und Logistik sowie Personal.

Drei neue Gesichter in der Führungsebene von Lidl: Hannes Teschl übernimmt das Immobilien-Ressort, Michael Kunz ist für Vertrieb und Logistik zuständig und Martin Wollmann wird das Personal leiten.

Hannes Teschl ist bereits seit 16 Jahren bei Lidl tätig. Der 45-Jährige war zuletzt Geschäftsführer des Logistikzentrums in Wundschuh, davor war er beim Diskonter als Leiter des Zentrallagers in Laakirchen und bei verschiedenen Lidl Landeseröffnungen wie zum Beispiel in Kroatien, Slowenien und der Schweiz tätig.

Seit Mitte 2020 ist Michael Kunz bei Lidl Österreich, der 37-jährige Schweizer bringt 20 Jahre Handelserfahrung mit - unter anderem als Regionalleiter bei Lidl Schweiz. Vor seinem Wechsel in die Geschäftsleitung war er Geschäftsführer der Schweizer Regionalgesellschaft in Sévaz.



Martin Wollmann wechselte im November 2020 von der Lidl Stiftung in Neckarsulm nach Österreich. Der 39-jährige Deutsche startete seine Lidl Karriere schon 2001 im IT-Bereich. Während seiner langjährigen Tätigkeit bei Lidl International wirkte er bei zahlreichen Expansionsprojekten mit und verbindet Expertise aus den Themenfeldern IT/Digitalisierung mit zukunftsorientiertem Personalmanagement. Vor seinem Wechsel nach Salzburg war Wollmann als Personalleiter in der internationalen Lidl Zentrale tätig.

Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, freut sich auf die neuen Kollegen und sieht Lidl Österreich gestärkt für die kommenden Aufgaben: "Das Team ist nun sehr gut aufgestellt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Hannes, Martin und Michael. Sie sind allesamt richtige Handelsprofis und haben die Lidl DNA quasi im Blut. Ich bin sicher, wir werden hier noch viel erreichen und Lidl Österreich gemeinsam weiterentwickeln."