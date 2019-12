In der Geschäftsleitung von Lidl Österreich rund um deren neuen Vorsitzenden Alessandro Wolf kommt es zu zwei personellen Veränderungen.

Alessandro Wolf, seit 1. Dezember 2019 neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich, erhält mit 1. Jänner 2020 einen Stellvertreter. Zudem wird das Ressort Einkauf neu besetzt.

Lidl Österreich

Torsten Friedrich, ab Jänner 2020 Stv. Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich

Lidl Österreich

Karsten Kremer, neuer Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Österreich

Das Ressort Einkauf von Lidl Österreich wurde bisher von Geschäftsleiter Dennis Kollmann geführt. Er wechselt Lidl-intern wieder nach Deutschland, um dort eine laut Unternehmensaussendung "verantwortungsvolle Position" bei Lidl International zu übernehmen. Sein Nachfolger wird mit Jänner 2020 der 43-jährige Deutsche Karsten Kremer. Der ausgebildete Bankkaufmann und diplomierte Betriebswirt ist seit 2005 im Unternehmen und sammelte in der Vergangenheit zahlreiche Erfahrungen in leitenden Positionen im Einkauf bei Lidl International. Zuletzt war Kremer Geschäftsführer Food bei Lidl Italien.Zudem wird mit 1. Jänner 2020 die Geschäftsleitung von Lidl Österreich erweitert, indem der 42-jährige Deutsche Torsten Friedrich Stellvertreter von Geschäftsleitungsvorsitzenden Alessandro Wolf wird. Der Vertriebsprofi Friedrich startete bei Lidl im Jahr 2002 und verantwortete in den letzten 17 Jahren verschiedene Leitungspositionen bei Lidl International und Lidl Deutschland. Seit 2015 ist er als Bereichsvorstand für den Bereich Vertrieb bei Lidl International tätig.