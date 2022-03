McDonald’s : Aufstieg auf Europa-Ebene

Barbara Kastlunger verantwortet in den europäischen Lizenzmärkten von McDonald’s die Leitung der Bereiche Consumer und Business Insights in 23 Ländern.

Kastlunger war zuletzt als Head Of Consumer, Data Analysis und Strategy bei McDonald’s Österreich tätig. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie die Markt- und Konsumentenforschung sowie die Begleitung und Unterstützung der Data Journey für McDonald's in Europa. Als Head Of Consumer Insights, Data Analysis und Strategy beim Systemgastronomen leitete sie die Bereiche strategische Planung und Preisgestaltung sowie die Datenanalyse und Forschung in Business & Customer Insights und erhielt für die damaligen Projekte bereits mehrere Auszeichnungen. Vor dem Einstieg bei McDonald’s 2015 war die gebürtige Südtirolerin als Corporate Strategy & Market Research Managerin bei T-Mobile tätig. Während ihres PhD-Studiums in Wirtschaftspsychologie forschte die 43-Jährige unter anderem in den Bereichen des Consumer Decision Marketings. Seit 2019 ist sie Vize-Rektorin und als Professorin für Digital Consumer Behaviour & Insights an der Digital Business University in Berlin engagiert.