McDonald´s: Neue Marketingleiterin bestellt

Sonja Dirnböck verantwortet ab sofort die Marketing-Agenden in den Bereichen Food, Family & Brand Extensions des Systemgastronomieriesen McDonald’s Österreich.

Es stehen Innovationen an

Die 43-Jährige steigt intern auf und ist nun im Team des Marketing Directors Benedikt Böcker angesiedelt. Zuvor verantwortete sie als Marketing Team Lead die Bereiche Food Innovation & Restaurant Experience. Die gebürtige Wienerin Dirnböck ist bereits seit fast fünfzehn Jahren Teil von McDonald’s Österreich und seit ihrem Eintritt in das Unternehmen 2007 Mitglied des Marketing-Teams, wo sie unter anderem die Einführung des Frühstücks bei McDonald’s verantwortete und wesentliche Entwicklungen im Bereich McCafé vorantrieb.Seit der Rückkehr aus ihrer Elternzeit im Jahr 2018 war sie für den Bereich Food Innovation & Restaurant Experience verantwortlich, wo sie unter anderem die Entwicklung und Einführung der Signature Burger maßgeblich mitgestaltete. Vor dem Einstieg bei McDonald´s war sie bei Unilever Österreich und Italien als Produkt Managerin tätig und sammelte Erfahrungen in den Bereichen Produktentwicklung, Strategie und Branding. Ihr Studium der Handelswissenschaften absolvierte die 43-Jährige an der Wirtschaftsuniversität Wien."Mit ihrer weitreichenden Erfahrung und Leidenschaft für die Marke wird Sonja Dirnböck die Agenden in den Bereichen Food, Family, Delivery & Brand Extensions weiter vorantreiben, denn auch in den kommenden Jahren haben wir einige spannende Innovationen geplant", so Marketing Director Benedikt Böcker.Sonja Dirnböck folgt Marion Hohenecker nach, die das Unternehmen verlassen hat, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zuzuwenden.