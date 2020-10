Im Team von Marketing Director Benedikt Böcker verantwortet sie die strategische Ausrichtung des Digital- und Value-Bereichs von McDonald's Österreich.

Seit 1. Oktober ist Lisa Novak Head of Marketing & Digital und übernimmt damit die Leitung des Teams Value & Digital. Die 29-Jährige bringt trotz ihres jungen Alters wertvolle Erfahrung in den Bereichen Markenmanagement, e-Commerce und Innovation Management mit. Nach Stationen bei Mars Austria und Unilever war sie zuletzt als Brand Managerin bei der Mondelēz Europe tätig."Wir freuen uns sehr, mit Lisa Novak eine dynamische Expertin in den Bereichen Digital, Brand und Innovation Management an Bord zu haben. Mit ihrer vielseitigen Erfahrung und dem weitreichenden Know-how ist sie eine wertvolle Ergänzung für unser Marketing Department und wird nicht nur die McDonald’s App mit dem Bonusclub myMcDonald’s, sondern auch die strategische Ausrichtung des gesamten Digital- und Value-Bereichs vorantreiben", so Benedikt Böcker, Marketing Director bei McDonald's ÖSterreich.