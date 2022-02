Anabela Delic übernimmt ab sofort die Position Director Operations bei McDonald’s Österreich. Sie folgt auf Michael Öhler, der nun als Franchisenehmer zwei Restaurants leitet.

Anabela Delic wuchs in Bosnien auf und kam 1992 nach Oberösterreich. 1997 startete sie ihre McDonald's-Laufbahn im Restaurant als Crew-Mitarbeiterin. Wenig später stieg sie zur Restaurant-Managerin auf, ehe sie 2006 Field Consultant bei der Fast-Food-Kette wurde. 2010 übernahm sie als Senior Manager die Verantwortung für Mitarbeiterentwicklung, Qualität und operativen Erfolg von elf unternehmenseigenen Standorten. Nach einem berufsbegleitenden Abschluss in Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie an der FH Wiener Neustadt sowie mehreren Senior-Positionen im Operations-Bereich wurde die führungsstarke Managerin und Mutter eines Sohnes 2018 Head of Field Service, National Operations & Equipment, wo sie für die Optimierung aller Bereiche des McDonald’s Business in wirtschaftlicher und operativer Sicht sowie für die Definition sämtlicher Abläufe und Standards in den McDonald’s Restaurants verantwortlich zeichnete.