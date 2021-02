Metro AG: Greubel folgt Koch

Nach relativ kurzer, intensiver Suche bestellte der Metro Aufsichtsrat Steffen Greubel als Nachfolger von Langzeitvorstandsvorsitzenden Olaf Koch, der mit Jahresende aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

Noch ist Greubel Teil der Konzernführung in der Würth-Gruppe, beginnt daher bei der Metro mit 1. Mai dieses Jahres. Der 47-Jährige gilt als starke Führungspersönlichkeit, hat Großhandelserfahrung und kommt von einem schnell wachsenden, profitablen Familienunternehmen, das für seinen starken Unternehmergeist und seine kundenorientierte Kultur hoch angesehen ist. Greubel leitet bei Würth das Kerngeschäft und verantwortet dort auch alle strategischen Projekte einschließlich der digitalen Informationsagenda. Vor seiner Tätigkeit bei Würth war Greubel in unter anderem in Metro beratender Funktion bei McKinsey tätig. Bis zum offiziellen Eintritt Greubels werden Christian Baier als CFO und Rafael Gasset als COO gemeinsam den CEO bei der Metro AG geben.