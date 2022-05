Metro: AGM erhält vorübergehende Doppelspitze

Metro

Helmut Schuster (l.) und Michael Kager

Neben dem bisherigen AGM-Geschäftsführer Michael Kager ist nun auch der Metro-Manager Helmut Schuster in die Geschäftsführung des übernommenen Gastro-Großhändlers eingezogen.

Bis zur vollständigen Integration von AGM in Metro Österreich, die innerhalb der nächsten Monate angestrebt wird, befindet sich an der AGM-Spitze ein Geschäfsführer-Duo. Michael Kager (42), der diese Funktion bereits seit dem Jahr 2019 ausführt, bleibt unverändert in seiner Position. Ihm zur Seite steht nun Helmut Schuster (47), zuletzt Bereichsleiter Category Management Food Trocken bei Metro Österreich.