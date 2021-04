Migros: CFO-Wechsel bei Migros

Mit 1. Jänner 2022 übernimmt die bisherige Hilti-Managerin Isabelle Zimmermann die Leitung des Departements Finanzen der Migros-Gruppe.

Seit Mai 2000 war Jörg Zulauf Finanzchef der Migros-Gruppe, der "Ende Februar 2022 mit Erreichen des Alters von 64 Jahren ordentlich pensioniert wird", wie es seitens Migros wörtlich heißt. Seine Aufgaben gehen mit 1. Jänner 2022 an Isabelle Zimmermann (47) über.Die erfahrene Finanzexpertin arbeitet zurzeit als Head of Corporate Audit and Risk Management beim Liechtensteiner Werkzeughersteller Hilti mit Hauptsitz in Schaan. Zuvor war sie von 2013 bis 2019 CFO von Hilti Deutschland und der Region Zentraleuropa. Zimmermann verfügt unter anderem über einen Abschluss in Wirtschaftspädagogik der Universität Innsbruck und sie ist eidgenössische diplomierte Wirtschaftsprüferin der Treuhandkammer Bern.