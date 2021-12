Nach fünf Jahren in Berlin kehrt Alexander Gaied als neuer COO von mjam in seine Heimatstadt Wien zurück.

Der 31-Jährige studierte Wirtschaftswissenschaften und Supply Chain Management an der Wirtschaftsuniversität Wien und schloss 2015 mit dem Master of Science ab. Danach baute er als Head of Operations foodora Österreich mit auf und kam so als Global Head of Fleet Operations & Recruiting für foodora nach Berlin. Zuletzt war Gaied von Juli 2019 bis November 2021 bei Just Eat Takeaway.com/Lieferando tätig, wo er zuletzt als Country Manager Logistics für den österreichischen Markt verantwortlich war. Nach fünfjährigem Aufenthalt in Berlin kommt Gaied nun zurück in seine Heimatstadt, um sich der operativen Leitung von mjam zu widmen.