mjam: Neuer Geschäftsführer bei mjam market

Als neuer Geschäftsführer wird Dominik Neuwirth das Konzept der virtuellen Supermärkte von mjam market in Österreich weiter ausbauen.

Aktuell gibt es das Konzept von mjam markets, bei dem Lebensmittel online geordert und innerhalb von 15 Minuten geliefert werden, in Wien und Salzburg. Konkret wird es in den Wiener Bezirken 1., 2., 4. bis 9. und 15. bis 19. angeboten, sowie in Salzburg in den Stadtteilen Altstadt, Neustadt, Elisabeth-Vorstadt, Itzling, Lehen, Mülln und Schallmoos. In Kürze sind weitere Eröffnungen in Wien, Linz und Graz geplant.Dies umzusetzen ist die Aufgabe von Dominik Neuwirth, neuer Geschäftsführer der mjam markets. Der gebürtige Niederösterreicher war bisher für Unternehmen wie etwa Huawei, Storebox oder Uber tätig. Studiert hat der Digital-Business-Experte sowohl in Wien als auch in Paris und Barcelona. Er ist Mentor für Start-ups in Bereichen von Nachhaltigkeit bis Manufacturing.