MPreis: MPreis erweitert Geschäftsführung

Ab April 2022 unterstützen Kerstin Neumayer und Martina Dutzler die derzeitigen MPreis Geschäftsführer David und Peter Paul Mölk.

Gleich zwei Frauen unterstützen das Cousin-Duo bei der Leitung des Familienunternehmens. Als Grund für die Erweiterung wird das Wachstum des Händlers und die damit verbundenen Aufgaben der Geschäftsführung angegeben. Dafür haben sich die Mölk-Cousins zwei Branchen-Expertinnen an Bord geholt: Kerstin Neumayer hat langjährige Erfahrung als Vorstandsvorsitzende und Marketing-Direktorin im Rewe Konzern/Merkur gesammelt und war zuletzt bei der Ottakringer Brauerei als Leiterin für Marketing & Produktentwicklung tätig. Martina Dutzler war als Prokuristin der Hofer KG und Finanzdirektor in der Management- und Finanzholding der Aldi-Süd-Gruppe tätig und war neben der Leitung des Konzernrechnungswesens für die Steuerung einiger globaler Transformationsprojekte in der Aldi-Süd-Gruppe zuständig.