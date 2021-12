Mit 1. März 2022 steigt Katrin Behrens in die Geschäftsführung der Mytoys Group, einem Unternehmen der Otto Group.

Mytoys CEO Martin Schierer und CFO Tobias Nieber bekommen ab März Verstärkung in der Geschäftsleitung. Im künftigen Führungstrio übernimmt Katrin Behrens als Chief Technology Officer (CTO) die Verantwortung für den Bereich Technology. Behrens verantwortet derzeit beim Online-Modehändler Bonprix als Vice President die Bereiche IT und Controlling. Als CTO bei der Mytoys Group, dem Onlinehändler für Family-Shopping mit Sitz in Berlin, soll die 49-Jährige die IT-Organisation verantworten, die digitale Transformation des Unternehmens weiter vorantreiben sowie die relevanten IT-Projekte leiten und umsetzen.