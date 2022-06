Lidl Österreich

Alexander Deopito ist mit 1. Mai 2022 in die Unternehmensleitung von Peek & Cloppenburg in Wien eingetreten.

Als Alexander Deopito am 1. August 2013 Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich wurde, war er der erste Österreicher an der Spitze des heimischen Tochterunternehmens des internationalen Diskonters. Im Jahr 2015 schied er langjährige Lidl-Manager Deopito aus dieser Funktion sowie dem Unternehmen jedoch aus und übergab das Zepter in Österreich an Christian Schug.