Romina Jenei und Samantha Riepl bilden seit 1. April 2021 die Geschäftsführung von RegioPlan Consulting GmbH. Wolfgang Richter steht ihnen künftig als Senior Expert unterstützend zur Verfügung.

Seit 1. April zeichnet Samantha Riepl als Geschäftsführerin für die Ressorts Marketing/PR, Events sowie Account Management verantwortlich. Sie war in den vergangenen 12 Jahren in der Immobilienbranche auf strategischer als auch operativer Ebene tätig und begleitete Regio Plan seit dem letzten Jahr mit ihrem Beratungsunternehmen SR Immobilien GmbH als exklusiver Kooperationspartner.

Jenei unterstützt seit mehr als acht Jahren RegioPlan Consulting im Bereich der Raumplanung, wo sie bisher zahlreiche Analysen und Studien in ganz Europa durchgeführt hat. 2018 übernahm sie auch die Leitung des Consulting-Teams. In Ihrer neuen Funktion wird sich Jenei zukünftig verstärkt auf das Ressort Consulting und Research fokussieren. "Ich freue mich nun gemeinsam mit Samantha Riepl die Geschäftsführung zu übernehmen. Danke an Wolfgang Richter für das Vertrauen. Als Senior Expert wird er seine wertvolle Expertise weiterhin zur Verfügung stellen", sagt Jenei.