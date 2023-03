Markus Wache

Christoph Tamandl, bis Februar noch Geschäftsführer des Fachverbands ­Lebensmittelhandel in der WKÖ. Seit 1. März ist er Head of Public Affairs bei Rewe International.

Eben noch der Geschäftsführer des Bundesgremiums für den Lebensmittelhandel, schon Leiter der Public Affairs Abteilung eines Lebensmittelhändlers: Christoph Tamandl verlässt damit die WKÖ.

Christoph Tamandl übernahm mitten in der Krise einen durchaus schwierigen Job: Im Juli 2020 trat er in die Geschäftsführung des Bundesgremiums in der WKÖ ein, zuvor war er viele Ja