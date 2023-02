Billa/Wasserbauer

Billa macht allen gurkerl.at-Mitarbeiter:innen, die zur Kündigung angemeldet wurden, ein konkretes Job-Angebot.

Am 23. Februar 2023 wurde publik, dass bei gurkerl.at eine Kündigungswelle im Anrollen ist. Nun wendet sich Billa an die Betroffen mit einem konkreten Job-Angebot. " Wir haben erst Mitte November 2022 in Wien-Floridsdorf ein zweites Onlinelager neben Wien-Inzersdorf eröffnet und suchen daher geeignete Logistik-Mitarbeiter:innen, denn wir wollen weiter gesund wachsen. Erfolgsfaktor ist für uns die Verschränkung von stationärem Handel und Onlinehandel, um unseren Kund:innen in jeder Lebenslage den besten Service anbieten zu können", erklärt David Renker, Leiter des Billa-Onlineshops, der weiters betont, dass Mitarbeiter:innen in der Logistik bei Billa fest angestellt sind und von verschiedenen Mitarbeiter:innen-Benefits profitieren.