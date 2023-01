Die Kooperation von Billa und Habibi & Hawara schweißt auch zwischenmenschlich zusammen: Die Supermarktkette bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der integrativen Restaurants, die von der Insolvenz betroffen sind, Arbeitsplätze im Billa-Team an.

Die Insolvenz macht auch Billa betroffen. Die Supermarktkette arbeitet seit einigen Jahren mit Habibi & Hawara zusammen, bietet seit 2020 exklusiv Produkte an und hat 2022 das österreichisch-orientalische Restaurantkonzept in den eigenen Marktküchen integriert. Die Zusammenarbeit ist eng, deshalb möchte man nun ganz "unkompliziert" Unterstützung anbieten, wie Billa Vorstand Vertrieb Harald Mießner betont. Billa bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von der Insolvenz betroffen sind, einen Job in den Wiener Billa und Billa Plus Filialen sowie in den Marktküchen an. "Ganz im Habibi & Hawara-Stil wollen wir ihnen neue Perspektiven eröffnen", so Mießner.Ein Angebot, dass Martin Rohla zu schätzen weiß. "In schwierigen Zeiten zeigen sich die wahren Freundinnen und Freunde. Wie sehr unsere Partnerinnen und Partner von Billa dem Habibi & Hawara zur Seite stehen, beweist sich durch diese wirklich ganz besondere Aktion."