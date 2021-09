Andreas Persigehl ergänzt ab 1. Dezember die Führungsspitze des Drogerie-Händlers.

Andreas Persigehl wird gemeinsam mit Markus Geyer die Geschäfte führen. Beide berichten in ihrer Funktion an Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe International AG. Persigehl ist seit 2017 Geschäftsleiter Vertrieb Region Nord der Rewe Markt GmbH. Seine Karriere bei Rewe startete er im Jahr 2015 als Logistikleiter Region Nord. Zuvor war er als Chief Operating Officer bei Lagardère Travel Retail Deutschland für Vertrieb und Einkauf zuständig. Darüber hinaus übernahm er verschiedene Führungsfunktionen in der Logistik und im Vertrieb bei tegut sowie bei Baumax.