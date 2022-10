Rewe Group/Gergely

Ab 1. November 2022 fungiert Martin Fluch als Chief Information Officer (CIO) von Rewe International.

In der IT von Rewe International sind aktuell 500 Personen beschäftigt, zudem gibt es 100 offene Stelle. Eine ganz besondere Position, nämlich die des Chief Information Officers (CIO), konnte nun mit 1. November 2022 besetzt werden. Für die IT von Billa, Billa Plus, Penny, Bipa und Adeg sowohl im In- als auch im Ausland zeichnet dann Martin Fluch verantwortlich.