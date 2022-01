Feten Agrebi übernimmt die Marketingleitung bei Billa Reisen, Hannelore Wallinger verantwortet mehrere Regionen in Österreich sowie Südtirol.

Gleich drei neue Mitarbeiterinnen verstärken 2022 das Team von Rewe Austria Touristik und Dertour Austria.

Feten Agrebi, die zuletzt als Marketingleiterin beim österreichischen Magazin Woman tätig war, hat die Marketingleitung bei Billa Reisen übernommen. Sie wird für den werblichen Auftritt der Marke verantwortlich zeichnen und berichtet in der Funktion an Robert Biegler, Bereichsleiter Kunden-Management und Prokurist bei Rewe Austria Touristik

Neues gibt es auch im Team von Jörg Fermüller, Vertriebsleiter REWE Austria GmbH und Dertour Austria GmbH: Key Account Manager Benedikt Habsburg-Lothringen begibt sich ab Februar für ein Jahr in Bildungskarenz, in der Zwischenzeit übernimmt Hannelore Wallinger die Betreuung der Regionen Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Südtirol. Wallinger war als Regionalverkaufsleiterin lange bei der Thomas Cook Austria AG tätig und leitete dort unter anderem das Service Center in Salzburg. Außerdem wird Claudia Staindel, seit 21 Jahren im Unternehmen, ab Februar neben Wien und dem Burgenland auch die Region Niederösterreich betreuen.