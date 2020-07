Ab 20. Juli 2020 wird die Geschäftsführung von Penny Österreich wieder von einem Duo geführt: Mario Märzinger tritt an die Seite von Ralf Teschmit.

Seit April 2016 ist Mario Märzinger Teil der Rewe Group und war als Head of Activation Marketing für das komplette E-Commerce Marketing und Payback Marketing der Rewe Markt GmbH sowie Digital-Marketing Agenturdienstleistungen innerhalb der Group verantwortlich. In diese Position konnte er bereits seine langjährige Erfahrung in der Digitalwirtschaft und im Marketing einbringen. Als Geschäftsführer wird er zukünftig für die Ressorts Marketing, Controlling, Organisation sowie Strategie und Projektmanagement zuständig sein. Dabei arbeitet er an der Seite von Ralf Teschmit, der weiterhin die Bereiche Einkauf, Vertrieb, HR, Expansion und Bau & Einrichtung verantwortet. Beide berichten an Michael Jäger, Vorstand von Penny International.