Daniela Schwarz-Knehtl folgt auf Christian Rausch, der mit 31. August 2022 auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlässt.

Seit Februar 2019 leitete der ursprünglich aus der Werbe- und Telekommunikationsbranche kommende Christian Rausch (52) das Billa-Marketing. Nun scheidet er laut Rewe-Aussendung "mit 31. August 2022 auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen aus dem Unternehmen aus". Seine Nachfolge tritt Daniela Schwarz-Knehtl (43) an, die seit Jänner 2016 bei Billa tätig ist und dort zuletzt die Leitung Brand Communication innehatte. Die gebürtige Burgenländerin verantwortete in der Billa-Zentrale in Wiener Neudorf aber auch schon den Bereich Corporate Publishing. In dieser Funktion hat sie die Weiterentwicklung der Medien "Frisch gekocht" und "Frisch gekocht Kids" vorangetrieben, ehe sie 2019 die Leitung Brand Communication übernahm. Daniela Schwarz-Knehtl ist Absolventin der Werbeakademie und hat einen Master in PR & integrierte Kommunikation der Donau-Universität Krems.