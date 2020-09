Rewe Group

Rewe International AG Vorstand Janusz Kulik verlässt kommendes Jahr das Unternehmen.

Kulik war seit 2002 für Rewe International tätig, darunter als CEO von miniMAL Polen, Billa Russland und als Mitglied der Geschäftsleitung Eurobilla. 2007 wurde ihm die Leitung des Bereichs Discount National und International übertragen und er wurde zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung Discount berufen.Sein Nachfolger, Espen B. Larsen, ist seit Oktober 2018 in der Geschäftsleitung von Penny International tätig. Er verantwortet hier die Bereiche Einkauf, Einkaufsorganisation, strategisches Marketing, Nachhaltigkeit und Expansion und Bau. 2010 trat Larsen als CEO Penny Italien in die Rewe Group ein. Im Juni 2014 übernahm er bis zu seinem Wechsel in die Geschäftsleitung Penny International die Funktion des CEOs bei Penny Tschechien.