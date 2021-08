Die gebürtige Wienerin blickt auf knapp zehn Jahre Berufserfahrung in der PR-Arbeit zurück.

Das Aufgabengebiet von Christine Benesch umfasst die strategische Gestaltung und operative Umsetzung der gesamten PR-Aktivitäten von gurkerl.at. Dies betrifft die Jahresplanung der Presse- und Kommunikationsschwerpunkte des Unternehmens und deren komplette Umsetzung. Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at, begrüßt den Neuzugang: "Ich freue mich sehr, dass Christine Benesch sich dazu entschieden hat, diese zentrale Funktion bei uns zu übernehmen. Sie bringt umfassende Erfahrung im Bereich der Public Relations, mit langjährigem Fokus auf den Retail- und FMCG-Bereich, in unser Team ein. Als innovativster Online-Supermarkt Wiens spielt die Kommunikation bei uns eine besonders starke Rolle – sowohl der direkte Dialog mit unseren Kunden, als auch die öffentliche Kommunikation. Mit Christine Benesch wissen wir, dass diese in besten Händen liegt."

Christine Benesch schloss ihr Bachelor-Studium Media- und Kommunikationsberatung an der Fachhochschule St. Pölten in Niederösterreich ab. Danach absolvierte sie parallel zu ihrer Position als Kundenbetreuerin in einer internationalen PR-Agentur in Wien das berufsbegleitende Master-Studium Public Communication an der Fachhochschule Johanneum in Graz. Bereits während ihres Bachelor-Studiums war Christine Benesch in einem der größten Kreditinstitute Österreichs über ein halbes Jahr in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Umfangreiche Erfahrung erlangte sie während ihrer knapp neunjährigen Tätigkeit in zwei PR-Agenturen, wo sie als Senior PR- & Brand Consultant nationale und internationale Klienten betreute. Der Branchen-Schwerpunkt lag hier bereits auf dem Retail- und FMCG-Bereich sowie auf dem Gesundheitssektor.

Die neue PR-Verantwortliche sagt zu ihren neuen Aufgaben: "Die Chance, die Entwicklung und Umsetzung der PR-Aktivitäten von Wiens innovativstem Online-Supermarkt gurkerl.at zu übernehmen, konnte ich keinesfalls entgehen lassen. Es ist mir eine große Freude, Teil dieser Erfolgsgeschichte werden zu dürfen und meinen Teil dazu beizutragen."