Rohlik Group: Beurskens geht, Comor übernimmt

Rohlik Group

Erich Comor, CEO Knuspr and Gurkerl, übernimmt ab sofort statt Maurice Beurskens.

Die Rohlik Group wird noch im laufenden Jahr die drei bestehenden Logistikzentren in München, Frankfurt und Wien vollautomatisieren. Das Führungsteam von Knuspr in Deutschland und Gurkerl in Österreich wird zusammengelegt. Erich Comor, bisher Geschäftsführer von Knuspr, übernimmt auch für Österreich.

Innerhalb der Rohlik Group wird in diesem Jahr kräftig investiert und umgebaut. Der Umbau betrifft das Führungsteam in Deutschland und Österreich. Erich Comor, der seit Start des E-Food