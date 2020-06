Mag. Kurt Müller (36) folgt auf Mag. Verena Wegscheider, die auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

Das am Salzburger Hauptbahnof gelegene und von SES Spar European Shopping Centers betriebene Forum 1 hat seit Mitte Mai 2020 einen neuen Centermanager. Es ist dies der gebürtige Salzburger Kurt Müller. Er studierte in Linz Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre. Müller bringt jahrelange erfahrung im Marketing sowie im Finanzbereich in die neue Position mit. Seit dem Jahr 2011 managt das Forum 1 auch das angrenzende Einkaufszentrum der Signa Gruppe unter der gemeinsamen Marke Forum 1. Beide Gebäude sind mit einer Brücke verbunden.