V.l.n.r.: Petra Hemetsberger, Roland Gruber, Nina Wolfgruber und Thomas Frauenlob

Zwei Frauen und zwei Männer bekleiden bei SES Spar European Shopping Centers nun neu die Funktionen Head of Asset Management, Head of Construction Department, Head of Business Process Management und Head of Legal Department.

Bei SES Spar European Shopping Centers freut man sich, für strategische Schlüsselbereiche neue Führungskräfte aus den eigenen Reihen gefunden zu haben. So fungiert seit 1. Jän