Chris Perkles/Robert Fritz

Doris Panagl und Marie-Theres Skribanowitz sind die neuen Center-Managerinnen für Max.Center und Mariandl.

Doris Panagl übernimmt mit 1. März die Leitung des Max.Centers in Wels, Marie-Theres Skribanowitz wird das Mariandl in Krems führen.

Seit den Eröffnungen 2005 beziehungsweise 2013 leitete Egbert Holz sowohl das Max.Center als auch das Mariandl. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand und übergibt mit 1. März, die Shopping Center an zwei Frauen, die aus den eigenen Reihen der SES stammen und sich die Agenden aufteilen. In Wels übernimmt Doris Panagl. Die studierte Betriebswirtin begann ihre Laufbahn in der Maximarkt-Zentrale als Assistentin der Geschäftsführung und führte dann die Abteilung Werbung und Kommunikation. Nach einer Karenz wechselte sie 2005 in das Max.Center, wo sie als Teil des Marketing-Teams den Standort von Beginn an begleitete. Seit 2010 leitete die 49-Jährige das Center-Marketing und übernahm 2013 auch die Marketing-Agenden im Schwestern-Center Mariandl.