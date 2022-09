Anton Cech wird nach seinem Ausscheiden bei Unibail-Rodamco-Westfield zukünftig Geschäftsführer von zwei anderen österreichischen Einkaufszentren.

Nach 16 Jahren bei Unibail-Rodamco-Westfield (URW) bzw. den Vorgängerfirmen hat Anton Cech im heurigen Frühjahr das Unternehmen verlassen. Nun wurde offiziell bekannt gegeben, wo der ehemalige Centermanager von Shopping City Süd und Donau Zentrum bzw. Head of Shopping Center Management von URW in Österreich mit 1. Jänner 2023 anheuert.



Im kommenden Jahr wird der 49-jährige Anton Cech neuer Geschäftsführer der Shopping City Seiersberg und der Shopping City Wels. Christian Guzy und Martin Klein, Eigentümer der beiden Center in der Steiermark und Oberösterreich, betonen, dass man zuversichtlich sei, den Erfolgskurs mit Anton Cech weiterzuführen. So verzeichnet ihren Angaben zufolge etwa die Shopping City Seiersberg aktuell eine Steigerung der Kundenfrequenz im Vergleich zu den Jahren vor Covid-19. Besonders die Modebranche konnte dabei in den vergangenen Monaten ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen.