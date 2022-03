kika/Leiner

Andreas Prödiger übernimmt Gesamtvertriebsleitung bei kika/Leiner.

Andreas Prödiger übernahm mit 1. März die Position des Gesamtvertriebsleiters und verantwortet damit sämtliche organisatorische und strategische Absatzprozesse.

Zwischen 2002 und 2005 war Andreas Prödiger bereits als Verkaufsleiter für kika/Leiner tätig, bevor er in die Geschäftsführung von Betten Reiter und später von XXXLutz Group wechselte. Nun kehrt der 51-Jährige zu kika/Leiner zurück und ist dort für die organisatorische und strategische Absatzprozesse aller Filialen - auch für das Küchenstudio Eskole - zuständig. "Es fühlt sich ein wenig an, als würde man nachhause kommen. Bei kika/Leiner habe ich meine Karriere im Möbelhandel gestartet, nun kehre ich mit einer Menge Erfahrung zurück und freue mich auf neue Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team", so Prödinger.