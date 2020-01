Der langjährige Geschäftsführer Gerhard Ritter geht in den Ruhestand und übergibt seiner Nachfolgerin Carina Pollhammer die Geschäfte.

Generationenwechsel in Dornbirn: Nach 42 Jahren Tätigkeit bei der Handelskette geht der nun ehemalige Spar Vorarlberg-Geschäftsführer Gerhard Ritter in Pension. Seit Ende 2018 bereitet sich seine Nachfolgerin, Mag. Carina Pollhammer, auf ihre neue Position vor.Die 36-Jährige stammt aus dem Murtal in der Obersteiermark. Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der WU Wien ist sie 2009 über das Trainee-Programm von Spar zu der Handelskette gekommen. Dabei war sie besonders in den Bereichen Expansion und Projektabwicklung beteiligt. Seit 2013 war Pollhammer für Spar im Ausland unterwegs, etwa war sie beim Verkauf der Spar Tschechien beteiligt. Bis 2017 betreute sie anschließend Expansionsprojekte in den ASPIAG-Ländern - in dieser Funktion hat sie den Kauf der Billa-Märkte in Kroatien mitbetreut. Um bodenständig zu bleiben war sie 2015 zusätzlich als Filialgebietsleiterin für den Vertrieb von zwei Spar-Märkten zuständig.Spar betreibt in Vorarlberg rund 100 Standorte mit etwa 3.000 Mitarbeitern.